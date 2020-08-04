На пляже Варшавы пьяный украинец с ножом напугал отдыхающих

В Варшаве пьяный украинец в окровавленной одежде разгуливал с ножом по пляжу и пугал отдыхающих. Об этом сообщает городская полиция Варшавы, передает УНН.



Отмечается, что инцидент произошел 31 июля вблизи Национального стадиона на пляже Понятувка. Очевидцы сообщили правоохранителям, что мужчина в окровавленной одежде разгуливает по пляжу, размахивая ножом.



"Офицеры нашли этого человека, когда он общался с людьми, отдыхающими на пляже. После того, как у него забрали нож, забрали с пляжа и поместили в транспортный отсек полицейской машины, вызвали скорую помощь", – говорится в сообщении.



Задержанного мужчину проверили на содержание алкоголя в крови. "В результате исследования, в котором содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составляло 1,9 промилле (0,85 мг / л), 35-летний гражданин Украины был доставлен в изолятор", – сообщили в полиции Варшавы.

