Украина рассчитывает на восемь млн доз вакцин от COVID

После создания вакцины от коронавируса Украина получит 8 миллионов доз. Это предусмотрено механизмом глобального доступа к вакцинам COVAX. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во вторник, 4 августа. "За этим механизмом каждая страна, которая является членом, получит вакцины для покрытия прививкой около 20% населения. Для Украины прогнозируется около 8 млн доз.



Это и вакцина, которая гарантированно поступит в Украину разными объемами, и она может быть либо бесплатной, либо по специальной цене", - рассказал Ляшко.



Он отметил, что сейчас в мире 25 вакцин-кандидатов исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.



"Результаты мы ожидаем до конца года, и серийное производство должно начаться, надеемся, в начале 2021, и вакцины должны появиться в частности в Украине для профилактики распространения коронавирусной болезни", - добавил санврач.



Кроме того, власти ведут переговоры с другими производителями вакцин, чтобы закупить их дополнительно.

