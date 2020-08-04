В супермаркете Запорожья покупатель устроил драку из-за маски

В Запорожье охранник супермаркета нейтрализовал агрессивного покупателя. Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях.



В супермаркете на улице Пушкина задержали мужчину, который отказался нормально надеть маску и стал проявлять агрессию к продавцу и охраннику.



Охранник несколько раз уворачивался от ударов, а затем приемом свалил агрессивного мужчину на пол. До приезда полиции охранник удерживал хулигана на полу.

