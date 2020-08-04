Власти Эстонии сообщают о начале второй волны COVID-19 в стране

Департамент здоровья Эстонии считает, что из-за роста числа заболевших COVID-19 можно говорить о второй волне коронавируса.



"По оценке департамента здоровья уже можно говорить о том, что в Эстонии началась вторая волна заболеваемости COVID-19", - сообщила во вторник газета Postimees со ссылкой на ведомство.



"Весьма незначительное количество случаев вновь имеет тенденцию к росту и у нас большая вспышка", - приводит издание слова пресс-секретаря департамента Эйке Кингсепп (Eike Kingsepp).



В то же время консультирующий правительство Совет по COVID-19 считает, что говорить о второй волне пока рано.



"Мы не знаем, утихнет ли эта вспышка или выйдет из-под контроля. Но, по моей оценке, пока нет причин называть это второй волной", - прокомментировала ситуацию член совета профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер (Krista Fischer).



Как ожидается, в предстоящий четверг правительство предпримет меры по ужесточению борьбы с коронавирусом и отмене ряда послаблений.



"На предыдущих заседаниях правительства было приятно видеть факты, которые подтверждают, что распространенность вируса в Эстонии низкая, и наши люди бдительны. Тон обсуждений ситуации может измениться в предстоящий четверг. По состоянию на прошлую пятницу уровень заражения в Эстонии составлял 2,6, тогда как месяц назад он был 1,0. За последнюю неделю выявлено 43 случая заболевания, 24 из которых сконцентрированы в Тартуском уезде. Да и многочисленные публичные примеры того, что жители Эстонии забыли о коронавирусе, вынуждают нас посмотреть на ситуацию по-другому", - заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) в Твиттере.



По его словам, "прошедшая весна полна примеров, что ограничения повседневной жизни могут быть еще обширнее. Самое важное: вирус привел к тому, что среди нас больше нет 63 матерей-отцов, дочерей-сыновей, сестёр-братьев".



По состоянию на вторник в Эстонии в общей сложности сделано более чем 120 тысяч первичных тестов, из них 2091, т. е. 1,7% были положительными на вирус SARS-CoV-2. Умерли 63 человека.

