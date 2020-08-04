Антикоррупционный суд за год вынес 14 приговоров

Высший антикоррупционный суд почти за год вынес всего 14 приговоров - 13 обвинительных и один оправдательный, сообщила глава ВАКС Елена Танасевич в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном во вторник, 4 августа.



"Сейчас на рассмотрении по существу предъявленного обвинения в Высшем антикоррупционном суде находится 172 уголовных производства. По абсолютному большинству этих производств суд находится на стадии исследования доказательств. За период с 5 сентября 2019 года по настоящий момент суд вынес 14 приговоров: 13 обвинительных (7 из них - на основании соглашений о признании вины) и 1 – оправдательный", - рассказала она.



Высший антикоррупционный суд начал свою работу 5 сентября прошлого года. А первый приговор был вынесен 30 октября - суд признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в декларировании недостоверной информации.

