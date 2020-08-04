Лукашенко: пандемия - прикрытие для реализации мировыми игроками своих интересов
Мировые игроки используют пандемию как прикрытие для бесцеремонной реализации своих интересов. Пандемия обнажила все системные проблемы.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу, передает издание БелТА.
Вместе с тем, он заявил, что эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество.
"Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических интересов", - заявил Лукашенко.
Источник: БелТА
13:39