Лукашенко: пандемия - прикрытие для реализации мировыми игроками своих интересов

Мировые игроки используют пандемию как прикрытие для бесцеремонной реализации своих интересов. Пандемия обнажила все системные проблемы.



Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу, передает издание БелТА.



Вместе с тем, он заявил, что эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество.



"Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических интересов", - заявил Лукашенко.

