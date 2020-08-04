НАПК проверит декларации 12 замминистров
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций 12 заместителей министра. Речь идет о действующих и бывших чиновниках.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Речь идет о:
- первом замминистра инфраструктуры Дмитрие Абрамовиче;
- заместителе министра цифровой трансформации Александре Борнякове,
- заместителе министра юстиции Виталии Василике,
- экс-заместителе министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрие Грымчаке;
- экс-заместителе министра здравоохранения Михаиле Загрийчуке,
- заместителе министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Тарасе Качке,
- экс-заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Станиславе Ковалевском,
- замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец,
- заместителе министра юстиции Иване Лещине,
- замминистра образования и науки Любомире Мандзий,
- замминистра развития общин и территорий Вячеславе Негоде,
- экс-заместителе министра развития общин и территорий/бывшем замминистра регионального развития строительства и ЖКХ Льве Парцхаладзе.
В ведомстве напоминают, что на проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований полную проверку могут продлить, но не более чем на 60 календарных дней.
Источник: РБК-Украина
13:50