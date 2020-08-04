НАПК проверит декларации 12 замминистров

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций 12 заместителей министра. Речь идет о действующих и бывших чиновниках.



Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



Речь идет о:



первом замминистра инфраструктуры Дмитрие Абрамовиче;

заместителе министра цифровой трансформации Александре Борнякове,

заместителе министра юстиции Виталии Василике,

экс-заместителе министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрие Грымчаке;

экс-заместителе министра здравоохранения Михаиле Загрийчуке,

заместителе министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Тарасе Качке,

экс-заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Станиславе Ковалевском,

замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец,

заместителе министра юстиции Иване Лещине,

замминистра образования и науки Любомире Мандзий,

замминистра развития общин и территорий Вячеславе Негоде,

экс-заместителе министра развития общин и территорий/бывшем замминистра регионального развития строительства и ЖКХ Льве Парцхаладзе.

Кроме того, НАПК начало проверку деклараций главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко и заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Константина Гейко.В ведомстве напоминают, что на проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований полную проверку могут продлить, но не более чем на 60 календарных дней.