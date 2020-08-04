На юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков, - Лукашенко

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сегодня ему поступила информация о переброске еще одного отряда боевиков на территорию страны. По данным президента, отряд перебросили на юг.



Об этом он сообщил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.



"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг", - сказал Лукашенко.



Отметим, пресс-секретарь Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик сообщила, что Министерство обороны Беларуси объявило о проведении военных сборов в Витебской области, что на границе с Россией; сборы начнутся 11 августа.

