В ООН заявили о катастрофическом влиянии пандемии на образование

По меньшей мере 40 миллионов детей не смогли получить необходимые знания в "критически важный дошкольный возраст" из-за пандемии. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Радио Свобода во вторник, 4 августа.



В связи со сложившейся ситуацией миру грозит "катастрофа поколений". Карантин повлиял на образовательный процесс в 160 странах, а из-за закрытия учебных заведений около миллиарда учащихся не смогли получить знания в полной мере.



Гутерриш добавил, что из-за угрозы "катастрофы поколений" возобновление нормального процесса обучения должно стать первоочередной задачей.



"Сейчас - определяющий момент для детей и молодежи мира. Решения, которые сейчас принимают правительства, будут иметь длительное воздействие на сотни миллионов молодых людей и перспективы развития стран на следующие десятилетия", - подчеркнул он и уточнил, что консультации с родителями и педагогами должны стать основополагающими в решении этого вопроса.

