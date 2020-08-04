Жертвами СOVID в Украине стали более 60 медиков

С начала пандемии от коронавируса в Украине умерли более 60 медиков, заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от Слуги народа Галина Третьякова, пишет Интерфакс-Украина во вторник, 4 августа.



"Статистика такая: 60 (медиков, умерших вследствие заболевания СOVID-19 – ред.) и 12, кажется, выплат было сделано по состоянию на пятницу именно потому, что система сбора документов очень сложная", - сказал она.



Нардеп уточнила, что для получения компенсации семья умершего медика должна собрать 21 документ.



"Необходимо влиять на Кабинет министров, потому что это его компетенция, а в данном случае - Фонда социального страхования для того, чтобы уменьшить бюрократическую нагрузку для получения выплат, которые гарантированы законом. Это мы будем делать, будем искать способ. Если не будет получаться, то будем выходить на какой-то законопроект", - добавила нардеп.

