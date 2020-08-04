"Газпром" может возобновить прокладку "Северного потока-2" в Дании

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не поступило жалоб на разрешение использовать судов с якорями при строительстве газопровода "Северный поток-2". Таким образом "Газпром" может продолжить укладку на незаконченном участке газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм.



"Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА (Датское энергетическое агентство) от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями", - сообщили в апелляционном совете.



Отметим, для завершения газопровода осталось проложить 160 км труб в водах Дании. В случае завершения строительства газопровода Россия полностью прекратит транзит газа через Украину.

