Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов

Кабинет министров снял запрет на экспорт масок и респираторов, который был установлен в мае. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли, сельского хозяйства Тарас Качка на своей странице в Facebook.



"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, который действовал в связи с коронавирусом", - написал Качка.



Отмечается, что Минэкономики и Минздрав пришли к согласию, что на сегодня до мониторинга экспорта можно отойти от запрета. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен.

