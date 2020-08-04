Джошуа отказался драться с Усиком
Британский тяжеловес Джошуа заявил, что откажется от боя с украинцем Александром Усик ради встречи с соотечественником Тайсоном Фьюри.
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Джошуа, статус официального претендента на титул Александра Усика не помешает ему провести бой против Тайсона Фьюри.
"Тайсон сказал мне:" Не проиграй Пулеву ", я ответил, что это глупо звучит. Затем он спросил: "Ты должен подраться с Усиком?". Я ответил ему: "Послушай, Тайсон, когда мы с тобой сможем подраться, нам не нужно беспокоиться об Усике. Увидимся в следующем году ", - сказал Джошуа.
Ранее команды британских тяжеловесов договорились о проведении двух поединков в 2021 году.
Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
Усик является официальным претендентом на титул WBO, Пулев - следующий соперник Джошуа.