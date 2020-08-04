Джошуа отказался драться с Усиком

Британский тяжеловес Джошуа заявил, что откажется от боя с украинцем Александром Усик ради встречи с соотечественником Тайсоном Фьюри.



Об этом сообщает BoxingScene .



По словам Джошуа, статус официального претендента на титул Александра Усика не помешает ему провести бой против Тайсона Фьюри.



"Тайсон сказал мне:" Не проиграй Пулеву ", я ответил, что это глупо звучит. Затем он спросил: "Ты должен подраться с Усиком?". Я ответил ему: "Послушай, Тайсон, когда мы с тобой сможем подраться, нам не нужно беспокоиться об Усике. Увидимся в следующем году ", - сказал Джошуа.



Ранее команды британских тяжеловесов договорились о проведении двух поединков в 2021 году.



Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).



Усик является официальным претендентом на титул WBO, Пулев - следующий соперник Джошуа.

