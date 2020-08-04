Болевших COVID-19 в Италии оказалось в разы больше

С февраля по июнь 2020 года почти 1,5 млн жителей Италии переболели коронавирусом, что в шесть раз больше, чем считалось ранее.



Об этом сообщает газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на проведенное в стране серологическое исследование населения, передает "Интерфакс-Украина".



Как отмечается, настолько разные оценки связаны с тем, что ранее данные о больных в Италии поступали только по итогам тестов на коронавирус. Сейчас же врачи проверили, у какого числа жителей есть в крови антитела, позволяющие бороться с COVID-19. Их наличие указывает, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет.



В серологическом исследовании приняли участие почти 65 тыс. чел. Затем исследователи составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с коронавирусом по стране. В итоге выяснилось: у 2,5% итальянцев есть антитела против COVID-19.

