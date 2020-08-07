Чтобы победить стресс, нужно больше смеяться

Университет Базеля выяснил: смех - универсальное оружие против стресса. В рамках проведенного исследования длительностью две недели ученые попросили 41 студента отвечать на стрессовые вопросы через мобильное приложение.



Восемь раз в день через неравные промежутки времени телефон издавал звук, и перед добровольцем появлялся очередной список вопросов. Это должно было вызвать стресс. Сами вопросы касались стрессовых переживаний и связанных с ними симптомов, которые испытывали участники. При этом специалисты интересовались у добровольцев, сколько раз, с какой интенсивностью и по какой причине те смеялись с момента последнего сигнала.



В среднем добровольцы смеялись 18 раз в день, обычно во время общения с приятными им людьми. Женщины делали это чаще, чем мужчины. Смех работал как буфер, защищающий психику от стресса. Чем чаще смеялись добровольцы, переживая те или иные неприятные события повседневной жизни, тем меньше симптомов стресса они испытывали, показало наблюдение. Важно: сила смеха значения не имела. Улучшало положение дел даже простая улыбка.

