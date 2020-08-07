Чем обусловлена популярность ультрафиолетовой печати?

В последние годы большой популярностью пользуется уф печать. При выполнении такой печати применяются специальные чернила, которые отвердевают под влиянием ультрафиолета.

Сегодня такая услуга считается достаточно востребованной на своевременном рынке полиграфии и продолжает стремительно развиваться.

Специализированная полиграфическая компания наносит ультрафиолетовую печать на различные виды поверхностей, такие как стекло, древесина, пластик, а также холст. Изделия, созданные такой компанией, применяются в рекламных целях, а также для оформления интерьерного пространства, в роли сувениров и подарочной продукции.

Главные преимущества и особенности УФ печати

Распространенность ультрафиолетовой печати возрастает с каждым днем. Это обусловлено теми преимущественными особенностями, в которых уже на практике сумели убедиться многочисленные потребители.

В первую очередь, следует выделить тот факт, что полноцветная ультрафиолетовая печать без проблем и сложностей выполняется на различном материале. Она одинаково привлекательно смотрится на плёнке, древесиной поверхности, керамоплитке и пластике. В то же время картины, созданные посредством такой печати на холсте и стекле, - это истинные шедевры.

Вдобавок такая технология имеет обширный спектр важных и неоспоримых достоинств. К главным преимуществам УФ печати относят следующее:

высочайшее качество готового изображения; продолжительное сохранение изначального вида; устойчивость к выгоранию и выцветанию; способность гармоничным образом сочетаться с различными видами интерьерных пространств.

Ультрафиолетовая печать отличается высокой производительностью. Для того, чтобы ее осуществить, не потребуется много временных ресурсов, в связи с чем любой заказ реализуется оперативно и на высоком уровне качества.

Характерной особенностью УФ печати считается экологическая чистота и безопасность, что означает, что она считается абсолютно безвредной для человеческого здоровья и окружающей природы.

Высочайшее качество цветовой передачи, фотореалистичность, а также органичность – все названные и другие характеристики предоставляют возможность такой технологии занимать достойную позицию на современном рынке.

Источник: https://sdmedia24.ru.