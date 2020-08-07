Билли Айлиш выпустила клип на песню My Future

Американская певица и обладательница пяти премий «Грэмми» Билли Айлиш выпустила клип на песню My Future.



В мелодичной балладе Айлиш рассказывает, что влюблена в свое будущее. Анимированное видео начинается с того, что певица сидит в лесу во время дождя, а после дождь заканчивается и все расцветает. Тогда Айлиш отправляется гулять и оказывается на вершине деревьев.



Брат певицы и соавтор ее песен Финнеас О’Коннелл рассказал в своем Instagram, как появилась эта песня.



«My Future была первым, что мы сделали во время карантина. Я всегда буду ценить те дождливые дни, которые мы с сестрой провели за написанием этой песни. Это был страшный год по многим причинам, но я предпочитаю быть оптимистом, и благодаря многим из вас я воодушевлен тем, что ждет нас в будущем. Надеюсь, вам понравится эта песня», — написал О’Коннелл.





