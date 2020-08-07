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Как сделать правильный выбор при покупке квартиры
Осталось уже немного клиентов, которые доверяют информации, предоставляемой риелторами при подборе квартиры, так как они больше заинтересованы в проведении сделки, чем в оптимальном решении жилищного вопроса.
Прав тот, кто пытается сам узнать больше о предложениях, ценах на недвижимость, изменениях в законодательстве. Особенно много вопросов появляется, если стоит вопрос о покупке новой квартиры, когда нужно вносить оплату или ее часть за незавершенный объект или существующий порой только в проекте.
Количество застройщиков и их предложений в последние годы выросло в Санкт-Петербурге в несколько раз, поэтому и при наличии интернета составить правдивую картину и проанализировать данные по новостройкам непросто.
С целью предоставления объективной и исчерпывающей информации по первичному рынку был создан информационный портал «Обзор рынка новостроек», на этом сайте бесплатно и в удобное для вас время можно узнать все нужное для безопасной и выгодной покупки жилья.
Все, что нужно знать о застройщике
Опасения потерять свои деньги, обратившись к недобросовестному застройщику, так велик, а историй, подтверждающих, что такое может случиться, так много, что потенциальные клиенты порой предпочитают не рисковать и приобретают жилье на вторичном рынке.
Покупателю трудно узнать всю правду, так как во время выбора жилья его окружают заинтересованные в сделке стороны, рекламирующие свои предложения и скрывающие негатив.
На портале «Обзор рынка новостроек» собрано много подробностей о строительных компаниях и их объектах, о плюсах и минусах в их работе, можно почитать отзывы тех, кто уже покупал у них квартиры или собирается это сделать.
Если в разделе «Застройщики» открыть страницу с любой компанией, вы сразу узнаете, какие объекты она строит в городе и на какой стадии работ они находятся, цены за квадратный метр, народный рейтинг и оценку надежности, какими банками она аккредитована, замечена ли в скандалах.
Предоставляется экспертная оценка деятельности застройщика с подробным анализом по соблюдению сроков, качеству строительства, выполнению обещаний по созданию детских площадок, озеленению и многое другое.
Выбор квартиры
На сайте предоставляется актуальная информация по всем продающимся в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области квартирам. Легкий поиск по районам, цене, площади, жилым комплексам, застройщикам поможет вам провести исследование и выбрать предложения, которые вам интересны.
Здесь же указано, можно ли использовать для покупки материнский капитал или получить ипотеку и субсидии.
Финансирование покупок
Немногие готовы оплатить всю сумму наличными. Выбор банка для получения кредита сделать с помощью сайта легче, так как вы можете перейти в раздел «Банки» и изучить условия, на которых финансируется покупка, размеры первого взноса, требования к заемщику и многое другое. Если вы заинтересованы в сотрудничестве с определенным банком, то сразу же можете увидеть, какие объекты он аккредитует.
Портал «Обзор рынка новостроек» поможет не только покупателям сделать самостоятельный выбор, но принесет пользу в работе риелторам, юристам, маркетологам, организациям, которые нуждаются в достоверной информации по первичному рынку недвижимости.