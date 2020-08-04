Минюст объявил старт большой распродажи тюрем

Минюст объявил старт большой распродажи тюрем

Министерство юстиции Украины объявило начало так называемой "большой распродажи" тюрем. Первым объектом станет Ирпенский исправительный центр под Киевом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста в Facebook.

Сообщается, что 6 августа на территории "Ирпенского исправительного центра (№ 132)" пройдет мероприятие, посвященное начало продажи украинских тюрем. Эта колония также станет первым объектом, выставленным на продажу.

Ожидается, что руководство Минюста расскажет о планах дальнейших продаж, а также о том, куда пойдут полученные средства.

Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположено в центре поселка Коцюбинское. В соответствии с приказом Минюста в прошлом году было принято решение об оптимизации колонии путем ее консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.