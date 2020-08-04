Возможность построения бизнеса на продаже электросамокатов

Электрические самокаты с каждым годом набирают все большую популярность среди пользователей. В этом нет ничего удивительного, ведь они дают владельцу высокий уровень мобильности и ряд других преимуществ, которые будут рассмотрены в данной статье. Для городского использования в теплое время года это транспортное средство идеальное, доступно оно для людей с небольшими доходами, подходит для разного возраста.

На продаже электрических самокатов можно построить доходный бизнес. Спрос на них традиционно увеличивается в конце зимы и остается высоким до наступления осенних холодов. Для получения максимального уровня дохода можно приобрести электросамокаты оптом на сайте Ncase. Компания предлагает лучшие цены на этот вид транспорта для дилеров.

Основные характеристики электросамокатов

Техника имеет разные типы рамы. У взрослых моделей она мощная, обладает повышенную грузоподъемность, может эксплуатироваться человеком весом свыше 100 кг. Есть варианты электросамокатов со складной рамой, которая значительно упрощает процесс транспортировки и хранения.

Среди других характеристик отметим мощность мотора, от которой зависят скоростные качества, и емкость аккумулятора. Чем она выше, тем большее расстояние можно проехать на одном заряде батареи.

Почему спрос на электросамокаты растет из года в год

Проходимость. На этом транспорте можно проехать практически везде. Владельцу электросамоката не страшны пробки, они могут быстро добраться в любую точку населенного пункта.



Компактность. Хранить данный транспорт можно в любом месте квартиры – на балконе или лоджии, под кроватью и прочее. Есть модели, которые легко помещаются в просторный шкаф. Самокат легко перевозить при помощи автомобиля, его можно взять под руку, зайти с ним в магазин и любое другое общественное место.



Экологичность. Электросамокаты не выделяют в атмосферу никаких вредных веществ, поэтому на них можно ездить как на открытом воздухе, так и в помещении.



Доступность. Бюджетные модели электросамокатов стоят относительно недорого, приобрести их может человек с любым уровнем доходов. Для езды не нужны разрешения и водительские права.

Так как этот вид транспорт только начинает становиться популярным, на его продаже можно неплохо заработать. Выбирайте надежного партнера, приобретайте электросамокаты по оптовой цене для организации собственного бизнеса.