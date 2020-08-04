Китайских геймеров обяжут играть под реальными именами

Центральный комитет Коммунистической партии Китая сообщил, что в сентябре на государственном уровне должна заработать система проверки подлинности имен в видеоиграх. Об этом, в понедельник, 3 августа, пишет South China Morning Post.



Уже начиная с осени, во время регистрации игроки в КНР будут обязаны пользоваться настоящими именами и указывать данные из удостоверения личности. Таким образом, система сможет распознавать несовершеннолетних и ограничивать им доступ к видеоигре.



“Пользователям младше 18 лет полагается не больше 90 минут игры по будням и не больше трех часов по выходным”, - отмечает издание.



В то же время, китайские геймеры уже ищут способы обойти ограничения, отмечает издание. Среди самых популярных - поддельные документы и игровые залы со смартфонами, где им помогают пройти верификацию. Кроме того, как минимум один ребенок в разговоре со службой поддержки смог выдать себя за своего деда.

