В МИД РФ обещали не дать в обиду задержанных под Минском россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание российских граждан в Беларуси. По ее словам, Минск устроил из этого спектакль, но Россия не даст в обиду своих граждан.



Об этом во вторник, 4 августа, Захарова написала на своей странице в Facebook.



"Александр Григорьевич (президент Беларуси Лукашенко - Ред.)политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия.



Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

