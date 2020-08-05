Цена золота установила новый исторический рекорд

Цена октябрьских фьючерсов на золото обновила исторический максимум, превысив две тысяч долларов за тройскую унцию.



Об этом свидетельствуют данные сегодняшний торгов, передает "Интерфакс".



Так, по состоянию на 18:01 по киевскому времени цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,2 процента или на 23,7 доллара. Она достигла показателя 1998,25 доллара за тройскую унцию.



Напомним, 24 иююля цена на золото достигла максимальных показателей в истории. Тогда котировки превысили отметку в $1900 за унцию. По мнению экспертов, это произошло на фоне конфронтации отношений Китая и Соединенных Штатов Америки.

