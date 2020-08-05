"Слуги народа" предлагают наказывать за домашнее насилие общественными работами

"Слуги народа" предлагают наказывать за домашнее насилие общественными работами

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" предлагают предлагают принять законопроект, предполагающий наказывать за домашнее насилие привлечением к общественно полезным работам, а полученные средства направлять пострадавшим.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, во вторник, 4 августа.

Речь идет о законопроекте №3908-1 , который 3 августа появился на сайте Верховной Рады. Однако текст закона пока отсутствует.

"Вместе с коллегами из "Слуги народа" поставила свою подпись под проектом закона Украины 3908-1 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола". Название длинное, а суть - очень проста", - написала Кравчук.

Кравчук отметила, что большинство виновных в домашнем насилии платят штрафы из семейного бюджета. Дети и другие члены семьи в этом случае страдают вдвойне.

"Мы с коллегами подумали над тем, как сделать ответственность за домашнее насилие более адресной, и предлагаем привлекать нарушителей к общественно полезным работам с одновременным направлением средств за выполнение таких работ пострадавшему лицу. Вероятно, что с метлой в руках в течение 120-240-360 часов общественно полезных работ нарушители достигнут больших успехов в исправлении своего поведения, а члены их семей не окажутся в затруднительном положении", - добавила нардеп.

По ее словам, также очень важным является нововведение о возможности рассмотрения дел о домашнем насилии без присутствия самих обидчиков, которые часто пытаются спрятаться от следствия, что сильно усложняет быстрое принятие решения о наказании.