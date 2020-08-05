"Слуги народа" предлагают наказывать за домашнее насилие общественными работами

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" предлагают предлагают принять законопроект, предполагающий наказывать за домашнее насилие привлечением к общественно полезным работам, а полученные средства направлять пострадавшим.



Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, во вторник, 4 августа.



Речь идет о законопроекте №3908-1 , который 3 августа появился на сайте Верховной Рады. Однако текст закона пока отсутствует.



"Вместе с коллегами из "Слуги народа" поставила свою подпись под проектом закона Украины 3908-1 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола". Название длинное, а суть - очень проста", - написала Кравчук.



Кравчук отметила, что большинство виновных в домашнем насилии платят штрафы из семейного бюджета. Дети и другие члены семьи в этом случае страдают вдвойне.



"Мы с коллегами подумали над тем, как сделать ответственность за домашнее насилие более адресной, и предлагаем привлекать нарушителей к общественно полезным работам с одновременным направлением средств за выполнение таких работ пострадавшему лицу. Вероятно, что с метлой в руках в течение 120-240-360 часов общественно полезных работ нарушители достигнут больших успехов в исправлении своего поведения, а члены их семей не окажутся в затруднительном положении", - добавила нардеп.



По ее словам, также очень важным является нововведение о возможности рассмотрения дел о домашнем насилии без присутствия самих обидчиков, которые часто пытаются спрятаться от следствия, что сильно усложняет быстрое принятие решения о наказании.

