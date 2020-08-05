Климатологи повысили температурную норму для Киева

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского изменила климатические нормы температуры воздуха и осадков для Киева в июле. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории во вторник, 4 августа.



"Их (климатических норм – ред.) новые значения следующие: температура воздуха 21,3°С (было + 19,3°С), осадки 68 мм (было 88 мм)", - сказано в сообщении.



Новые климатические нормы для Киева были определены "в связи с окончанием IV климатического периода (1991-2020)".



По данным на сайте обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составляла + 21,9°С, что превысило климатическую норму на 2,6°С. Холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура утром опустилась до + 11,7°С, а жарче всего - 29 июля, когда максимальная температура после полудня достигла +32,7°С.



Напомним, что в Киеве температура в июле превысила климатическую норму. Наблюдения климатологов показали, что в июле было 8 дней с температурой воздуха выше 30 градусов тепла.

