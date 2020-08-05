За 7 месяцев 89 украинским правоохранителям выдвинуто подозрение в насилии

13 сотрудникам украинских правоохранительных органов сообщено о подозрении в уголовных процессах по фактам пыток за первые 7 месяцев 2020 года, еще 89 – в превышении власти сотрудником правоохранительного органа, связанным с насилием.



Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в течение 2020 года в рамках надзора над соблюдением законов в следственных изоляторах прокурорами внесено 244 документа реагирования, к ответственности привлечено 221 должностное лицо, в исправительных колониях - 739 и 846 соответственно.

