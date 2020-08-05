Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100
В результате взрыва в Бейруте уже подтверждена гибель более 100 человек, сообщает телеканал Sky News Arabia в среду, 5 августа, со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста.
Число пострадавших превысило 4 тысячи.
Как сообщает телеканал Sky News Arabia, пожар в порту до сих пор не потушен.
В районе порта дежурят отряды ливанской армии. Все дороги, ведущие к гавани, заблокированы.
Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.
Губернатор города Марван Аббуд сообщил телеканалу OTV, что не менее десяти пожарных пропали без вести при тушении возгорания в порту.
По его данным, пожарные отправились в район порта, где произошел взрыв, на двух автомобилях. Их также сопровождали три машины скорой помощи.
Источник: Корреспондент
11:23