SpaceX провела первые летные испытания прототипа Starship

SpaceX провела успешные летные испытания полноразмерного прототипа ракеты Starship, трансляция шла на ютьюб-канале NASASpaceFlight.



Starship SN5 (пятый серийный испытательный аппарат) поднялся на 150 метров с полигона Бока-Чика в Техасе и вертикально приземлился на ту же площадку.







Starship SN5 оснащен одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты таких двигателей будет шесть. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии Starship пройдет в 2021 году.



Фактически это не только первый полет прототипа Starship, но и первое его удачное испытание: предыдущие четыре полноразмерных аппарата взрывались и разрушались, не дойдя до летных тестов.

