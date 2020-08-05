Власть готовится к использованию админресурса на выборах - КИУ

Офис президента и Кабинет министров готовятся применять административный ресурс до повышения результатов партии "Слуга народа" на местных выборах, заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.



"Мы наблюдаем отдельные факты, которые можно характеризовать как подготовку к использованию или же использование административного ресурса на выборах", - сказал Кошель в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".



По его словам, последние несколько лет КИУ не наблюдал попыток использования административного ресурса со стороны власти, однако события июня-июля свидетельствуют о том, что данный метод, вероятно, будет использован на ближайших местных выборах.



Комитет избирателей отобрал 5 примеров, которые, по их мнению, свидетельствуют о будущем использовании политической коррупции для улучшения результатов партии власти на выборах.



"Во время выступления на собрании фракции "Слуги народа" по организации праймериз на должность киевского мэра, которые происходили при участии президента Украины, народный депутат Александр Дубинский заявил, что он обсуждал с главой государства уголовные дела против Виталия Кличко… Мы предостерегаем, что обсуждение народного депутата с президентом возможных предвыборных уголовных дел - это та история, которая имеет все признаки административного ресурса или политической коррупции", - сказал председатель КИУ.



Кошель также обозначил, что президент Владимир Зеленский 16 июля на брифинге заявлял, что кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах будут проверять сотрудники Службы безопасности и другие правоохранительные органы: "Я хочу подчеркнуть, что есть закон "О Службе безопасности Украины", где никоим образом не предусмотрена возможность проверки ни частных лиц, ни кандидатов на выборах".



В качестве третьего примера в Комитете избирателей привели слова руководителя Закарпатской обладминистрации Алексея Петрова, который заявил, что будет причастен к штабу партии, "проводить некий "шифтинг" людей, которые могут быть токсичными, иметь какой-то негативный бэкграунд, что помешало бы формированию нормального рейтинга партии". Кошель называет такие действия Петрова недопустимыми.



Четвертым примером возможного использования административного ресурса на местных выборах со стороны власти в интересах партии "Слуга народа" Комитет избирателей называет заявление первого заместителя председателя фракции политсилы в парламенте Александра Корниенко о том, что к отбору кандидатов в мэры от партии привлечен замруководителя Офиса президента Сергей Трофимов и команда Министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. "Фактически, слова Александра Корниенко - это явка с повинной", - добавил руководитель организации.



КИУ со ссылкой на СМИ говорит о том, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал, что подсчетом голосов на внутренних партийных праймериз занимались сотрудники Офиса президента.



"По мнению КИУ, такие заявления можно расценивать как подготовку к использованию административного ресурса на местных выборах. Привлечение ресурсов и возможностей Службы безопасности Украины, Офиса президента, отдельных министерств, местных государственных администраций или иных органов власти к проведению предвыборной агитации в период избирательного процесса может рассматриваться как использование административного ресурса и нарушение принципа равенства кандидатов. Избирательное законодательство запрещает кандидатам, занимающих должности в органах государственной власти, привлекать к предвыборной агитации или использовать для любой работы, связанной с проведением предвыборной агитации, подчиненных им лиц, служебный транспорт, связь, оборудование, помещения, другие о объекты и ресурсы по месту работы", - резюмировал Кошель.

