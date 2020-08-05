Кабмин принял стратегию регионального развития до 2027 года

Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы утвердили на заседании Кабинета министров в среду, 5 августа. Стратегия предусматривает, что региональная политика будет фокусироваться на таких типах территорий: горные территории Украинских Карпат, побережье Черного и Азовского морей, зоны влияния международных транспортных коридоров, приграничные регионы, в том числе в неблагоприятных условиях, естественно заповедные территории, городские агломерации, центры экономического роста, монофункциональные городские поселения, сельские поселения в неблагоприятных условиях.



При этом стратегическими целями регионального развития являются:



- формирование сплоченной страны в социальном, экономическом, экологическом, гуманитарном и пространственном уровнях,

- повышение уровня конкурентоспособности регионов,

- развитие эффективного многоуровневого управления.



Также принятая стратегия вводит новые подходы к политике регионального развития:



- переход от преимущественно территориально нейтральной к территориально направленной политике развития территорий на основе стимулирования использования собственного потенциала,

- оказания поддержки отдельным территориям, характеризующихся особыми проблемами социально-экономического развития и тому подобное.



