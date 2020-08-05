Унесенный в море ребенок выжил благодаря совету из фильма

Вблизи английского города Скарборо, графство Норт-Йоркшир, унесенный в море ребенок выжил благодаря совету из документального фильма. Как сообщает издание Daily Mail, мальчик лег на спину и звал на помощь.



10-летнего Равираджа Саини унесло в море 31 июля. Спасательная служба нашла его примерно через час. Все это время мальчик следовал инструкциям из документального шоу от «Би-би-си» Saving Lives at Sea («Спасение жизней в море»): он перевернулся на спину, раскинул руки и ноги в сторону и громко звал на помощь.



«Мы были поражены, как ему удалось сохранить спокойствие и следовать рекомендациям по безопасности в таких жутких и пугающих обстоятельствах», — восхитился рулевой спасательной станции Ли Мартон. — Если бы он повел себя иначе, все могло закончиться совсем по-другому».



Спасатели доставили Саини на берег и передали родителям. Затем его отправили на обследование в больницу.



«Если вы когда-нибудь попадете в подобную ситуацию, ни в коем случае не отчаивайтесь, будьте сильными и верьте в себя, — отметил Саини. — Еще хочу поблагодарить людей, которые спасли меня. Они — мои герои».

