Microsoft может заплатить до $30 млрд за покупку TikTok

Американская корпорация Microsoft намерена в течение трех недель завершить консультации о приобретении социальной сети TikTok или ее части, сделка может оцениваться в $10-30 млрд. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.



По словам его источников, Microsoft и китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью, пока не достигли окончательных договоренностей. Microsoft уведомила американские власти, что в случае приобретения TikTok она в течение года перенесет системы, обеспечивающие работу соцсети, на территорию США.



По сведениям телеканала, в консультациях участвует министр финансов США Стивен Мнучин. В материале CNBC не уточняется, обсуждают ли компании приобретение всей соцсети TikTok или только ее американского подразделения.



Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила во вторник, что американская администрация намерена в ближайшие дни принять меры в отношении TikTok. 3 августа Трамп заявил, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов.



31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Трамп намерен вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу соцсети в США. Опасения администрации Трампа в отношении TikTok связаны с утверждениями, что руководство сети занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

