Зеленского просят начинать учебный день в школах и детсадах со сжигания шин

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подали петицию с просьбой начинать учебный день в школах и детских садах со сжигания шин для патриотического воспитания. Ее автором выступил Бураков Виталий. На данный момент, за сутки, она собрала 40 из 25 000 нужных голосов.

Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента, во вторник, 4 августа.



Автор петиции заявил, что сжигать шины нужно с целью воспитания граждан Украины, как символ борьбы за европейские ценности.



"Киевским городским советом было рекомендовано начинать каждый учебный день гимном Украины. Считаю это хорошим стартом для повышения патриотизма среди молодежи, но если государство хочет воспитать граждан, которые ценят европейские ценности, разделяют и вдохновляются идеями площади, необходимо на законодательном уровне утвердить, что каждый учебный день должен начинаться со сжигания автомобильной шины (зимние или летние неважно) как символа борьбы за европейские ценности. В противном случае мы, как государство, рискуем воспитать поколение, для которого кастрюля это только кухонная посуда, а не шлем гордого украинского патриота, который защищал европейские ценности в ходе революции достоинства. Слава Украине, Героям слава", - говорится в тексте петиции.



Зеленскому подали петицию с просьбой начинать учебный день в школах и детских садах со сжигания шин для патриотического воспитания. Скриншот: president.gov.ua



Напомним, 30 июля Киевская городская государственная администрация поддержала проект о внесении обязательного исполнения гимна Украины в каждой школы для патриотического воспитания детей.



Однако на следующий день, 31 июля, стало известно, что выполнение решения киевских депутатов образовательными учреждениями города не является обязательным.



