Дуров заявил, что действия США против TikTok создают опасный прецедент для глобальной сети

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в среду, что угроза американских властей заблокировать китайское приложение TikTok на своей территории создает опасный прецедент. Соответствующее сообщение он разместил в своем блоге в Telegram.



"Я могу понять, почему правительство США угрожает запретить TikTok, если его активы в США не будут проданы американским инвесторам", - написал Дуров. По его словам, такие действия Вашингтона оправданы, так как Пекин "запрещает почти любое некитайское приложение социальных сетей на своей территории". "Если ты хочешь [получить] доступ к рынкам других стран, тебе следует также открыть свой рынок для них - это было бы честно", - уверен основатель Telegram.



"Однако действия США против TikTok создают опасный прецедент, который может в конечном счете уничтожить интернет как действительно глобальную сеть (или того, что от нее осталось)", - продолжил Дуров. По его словам, ранее "только авторитарные страны" занимались "третированием технологических компаний", заставляя их продавать свои активы инвесторам, близким к правительству.



"Проблема случая США и TikTok в том, что он легитимирует вымогательскую тактику, которой ранее пользовались только авторитарные режимы. Многие десятилетия США воспринимались в качестве защитника свободной торговли и свободы выражения мнений. А теперь, когда Китай начал становиться на их место в качестве главного бенефициара мировой торговли, США (или, по крайней мере, администрация [президента США Дональда] Трампа), кажется, теряют энтузиазм по поводу своих ценностей", - убежден Дуров.



"Вскоре каждая большая страна, вероятно, будет использовать "национальную безопасность" в качестве предлога для разделения международных технологических компаний, - добавил создатель мессенджера. - И, что иронично, именно компании США, такие как Facebook или Google, вероятно, потеряют больше всего от последствий [таких шагов]".



3 августа Трамп заявил, что американская корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.



Как также отметил Дуров, он "горд тем, что, в отличие от Uber, мы в Telegram всегда отклоняли предложения продать наши предприятия в отдельных странах". По его словам, несколько лет назад администрация мессенджера получила письма от двух фондов, связанных с правительствами неких стран, о том, что Telegram заблокируют, если часть активов не будет продана им. Руководство соцсети дало отрицитальный ответ. "Мы не занимаемся тем, что продаем наших пользователей. Мы не продаем Telegram - ни частично, ни полностью. Такой всегда будет наша позиция", - указал предприниматель.



С апреля 2018 года по июнь 2020 года Роскомнадзор блокировал Telegram на территории России, где мессенджером пользуются порядка 30 млн человек. Ведомство объявило о разблокировке 18 июня по согласованию с Генпрокуратурой. Дмитрий Песков считает мессенджер важной платформой для построения передовых технологических решений.

