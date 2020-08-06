Зеленский подписал закон о функционировании электронного кабинета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 786-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей", который Верховная Рада приняла 14 июля, сообщает в среду пресс-служба главы государства.



В информации отмечается, что закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.



В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП. Физлицам-предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц. ФЛП на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.



Кроме того, закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.



Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и компенсациях.

