Добровинский ответил на обвинения "в фальсификации свидетелей" по делу Ефремова

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, Александр Добровинский прокомментировал заявления защиты актера о "фальсификации свидетелей", сообщает РИА Новости.



Днем в среду адвокат Ефремова, Эльман Пашаев, заявил, что сторона потерпевших якобы намерена сфальсифицировать доказательства. По его словам, они собираются пригласить на допрос в суде новых свидетелей с целью дискредитировать артиста и подтвердить, что именно он был за рулем в момент аварии.



Комментируя это заявление, Добровинский отметил, что подобные обвинения должны быть доказаны. Он подчеркнул, что слова Пашаева воспринимаются как позиция самого артиста.



"Все, что говорит защита – это слова господина Ефремова по определению. Адвокаты и защита не имеют права говорить что-то, не согласовав это со своим доверителем, клиентом, подзащитным и так далее", – приводит его слова RT.

Защитник также напомнил, что Ефремов уже много раз позволял себе бездоказательные выпады в адрес потерпевших.



"Про 150 миллионов, про 140 миллионов, как мои доверители что-то вымогают. Как, например, было сказано, что они вообще были рады, что Сергей Захаров погиб, – была такая фраза тоже", – напомнил Добровинский.

