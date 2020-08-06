На 11 пляжах Киева выявили кишечную палочку

По данным исследования Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, на 11 столичных пляжах обнаружили кишечную палочку. Теперь там можно только отдыхать, но не купаться. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в столице на своей странице в Facebook, в среду, 5 августа.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, которые были отобраны 3 августа, не соответствуют требованиям государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", - говорится в сообщении.



Кишечную палочку выявили на следующих пляжах столицы:



"Венеция",

"Радуга",

"Детский",

"Золотой",

"Молодежный",

"Предмостная Слободка",

"Радуга",

"Тельбин",

"Центральный",

"Водоворот",

"Вербный".



По данным Госпотребслужбы, для улучшения показателей качества воды этими пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха – без купания.



Кроме того, на пляже "Галерный" зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) и запах. На пляжах "Радуга", "Галерный" и "Вербный" не соответствует нормам водородный показатель. На пляже "Радуга" выявлена биохимическая потребность в кислороде (БПК5).

