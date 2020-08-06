Свободные выборы под угрозой из-за действий Лукашенко, заявили в Берлине

Правительство ФРГ внимательно следит за президентскими выборами в Белоруссии, считает, что действия борющегося за переизбрание президента Александра Лукашенко против конкурентов и оппозиции угрожают справедливым и свободным выборам, сообщили РИА Новости в кабмине Германии.



"Федеральное правительство выступает за справедливые и свободные выборы во всем мире и за соблюдение демократических стандартов. Федеральное правительство очень внимательно следит за ситуацией в Белоруссии в преддверии президентских выборов в воскресенье. Действия действующего президента Лукашенко против конкурентов и оппозиции угрожают проведению справедливых и свободны выборов", - заявила представительница правительства.



Она добавила, что в кабмине сожалеют о том, что Минск не пригласил представителей ОБСЕ наблюдать за выборами. "Федеральное правительство призывает политическое руководство Белоруссии к тому, чтобы права людей в стране на свободу выражения мнения уважались и обеспечивались, особенно в рамках президентских выборов", - добавила собеседница агентства.

