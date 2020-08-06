Российский трубоукладчик отказался достроить СП-2

Российская компания Межрегионтрубопроводстрой (МРТС) не намерена принимать участие в достройке газопровода Северный поток-2 с помощью трубоукладочной баржи Фортуна, сообщил РБК представитель компании.



Баржа Фортуна, которую ранее связывали с проектом, по данным компании, находится в аренде для использования в других проектах.



В МРТС уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи Фортуна. "АО МРТС не является собственником указанного судна, а арендует его по договору бербоут-чартера для использования в других проектах", - сообщили в компании.



Издание отмечает, что Фортуна использовалась для укладки труб в самом начале проекта.



При этом баржа сейчас находится в порту немецкого Ростока.



"Если Фортуна не участвует в достройке Северного потока-2, не ясно, кто будет укладывать трубы на оставшемся датском морском участке. Единственным подходящим кандидатом остается трубоукладчик Академик Черский", - отмечает издание.

