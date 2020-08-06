В Минске задержали руководителя штаба соперницы Лукашенко



Сотрудники МВД в Минске задержали начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской - Марию Мороз.



Об этом заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, сообщает Укринформ со ссылкой на AFN.by.



"Сегодня, 06.08, около 11 часов задержана на выходе из Литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, людьми, которые представились сотрудниками МВД. Ее телефон недоступен, местонахождение неизвестно", - сообщила Красулина. Детали уточняются.



Как сообщал Укринформ, выборы президента в Беларуси запланированы на 9 августа. Светлана Тихановская - единственная из главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы. Не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний вообще находится в СИЗО, против него возбудили уголовное дело. А Цепкало выехал из страны, потому что имел информацию, что задержат и его.

