Минюст продаст 20 СИЗО в крупных городах

Министерство юстиции планирует продать следственные изоляторы в Киеве, Львове и Одессе из-за того, что они больше не могут выполнять свои функции. Об этом заявил на брифинге министр юстиции Денис Малюська, сообщает РБК-Украина.



По его словам, на сегодня большая часть тюрем в замороженном состоянии, их не используют. Поэтому их хотят продать. Это связано с уменьшением количества узников.



"У нас есть 20 следственных изоляторов, которые расположены в центре городов. Речь идет о Киеве, и о Львове, и об Одессе и об Ивано-Франковске. Все эти следственные изоляторы являются устаревшими. Все они не могут выполнять свои функции... Нам нет смысла содержать эти учреждения в центре городов", - заявил Малюська.



Еще министр добавил, что следственные изоляторы хотят начать строить за пределами городов.

