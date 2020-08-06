66% украинцев не планируют отпуск этим летом

Две трети (66%) украинцев текущим летом не собираются и не были в отпуске, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5 августа 2020 года. Согласно данным исследования, 16% опрошенных уже были в отпуске летом 2020 года, еще 18% - планируют его на это лето. В то же время, 66% не планируют и не были в отпуске.



Так, среди тех, кто уже был в отпуске, или только планирует его, - 43% будут проводить его в своем населенном пункте, и столько же - в другом регионе Украины, лишь 9% выезжали или планируют поехать за границу. Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди молодых и более богатых.



В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

