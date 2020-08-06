Малюська рассказал, когда и почему закроют платные камеры в СИЗО

Проект с введением платных камер в СИЗО будет закрыт тогда, когда с вырученных средств будут созданы одинаковые условия и ремонты в обычных камерах. Об этом рассказал в эфире канала 112 министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН.



"Бесплатное содержание, предвиденное законодательством, это 2,5 кв.м. на человека, питание и условия в обычных камерах. Так же как и во всех параллельных системах, где обеспечение предоставляется государством, в том числе в системе здравоохранения или коммунального транспорта. То, что избыток - за это нужно доплатить. Такая система будет функционировать ровно до тех пор пока мы не приведем в порядок все следственные изоляторы. Как только у нас будет ремонт и примерно одинаковые условия для всех, тогда этот проект закроем и у нас платных камер не будет", - сказал Малюська.



По его словам, наибольшим спросом платные камеры в СИЗО пользуются в Киеве.



"Покупают разные люди. Ни об одном чиновнике, который бы купил себе камеру, пока не слышал", - добавил Малюська.

