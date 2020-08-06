Киев ограничил въезд крупногабаритного транспорта

В Киеве из-за высокой температуры воздуха ограничили въезд крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.



"С 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 °С", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.



Так, ограничения введены распоряжением КГГА от 7 июля 2012 года №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах города Киева в связи с повышением температуры воздуха".

