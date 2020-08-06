Украинцы теперь могут попасть в Черногорию без ограничений

Черногория внесла Украину в список "безопасных" стран. Теперь украинские граждане могут попасть в Черногории без каких-либо ограничений.



Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.



Посольство опубликовало фотографию с официальным списком стран "зеленой зоны". На фото можно увидеть, что Украина попала в "зеленый" список.



В дипломатическом представительстве поблагодарили Черногорию за доверие и сотрудничество.

