Лукашенко заявил, что не готовит своего младшего сына в преемники

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит 15-летнего сына Николая себе в преемники.



Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, на высший государственный пост претендуют пять человек, включая Лукашенко, он баллотируется на шестой срок.



"Нет, Коля мой, наверное, никогда не будет президентом. Я не хочу (чтобы Николай стал президентом - ред.)", - заявил Лукашенко в интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона".



Он отметил, что за время предвыборной кампании его сын Николай стал другим ребенком, повзрослел. При этом Лукашенко отметил, что его сын разбирается в химии и биологии и хорошо знает английский язык.

