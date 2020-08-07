ООН отметила рост числа кибератак на больницы во время пандемии

Киберпреступники усилили атаки на больницы и системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в четверг заместитель генсека ООН, глава контртеррористического управления Владимир Воронков, выступая на заседании Совета Безопасности по видеосвязи.



Он сообщил, что во время прошедшей в июле виртуальной антитеррористической недели многие страны выражали обеспокоенность возросшим числом кибератак. "Спикеры особенно отметили участившиеся в последние месяцы кибератаки, число фишинговых сайтов возросло на 350% по сравнению с первой четвертью прошлого года", - уточнил Воронков.



"Многие из этих кибератак были направлены против больниц и систем здравоохранения, пытаясь подорвать их жизненно важную работу по борьбе с пандемией", - информировал замгенсека.



С начала пандемии коронавирусом в мире заразилось около 18,8 млн человек, более 707 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 871 894 случая заражения, выздоровели 676 357 человек, умерли 14 606. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

