Почти 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении

По результатам опроса, который провела Социологическая группа "Рейтинг" 5 августа 2020 года, большинство украинцев недовольны тем, в каком направлении идет страна. Так только пятая часть считает, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении. Противоположного мнения придерживается 68% опрошенных украинцев.

Результаты исследования "Рейтинг" опубликовал на своем официальном сайте.



График показывает, что количество людей, довольных ситуацией, резко упало в июне - на 10%. Больше всего людей, которые считают, что страна идет в правильном направлении, было в сентябре 2019 года - когда новый парламент должен был приступить к работе. После этого количество недовольства растет с небольшими колебаниями.



Также графики показывают, что больше всего недовольных курсом страны среди тех, кто поддерживает партию ОПЗЖ или не голосует на выборах, а также поклонников партии блогера Шария и партии бывшего президента Украины - Евросолидарность. У остальных партий среди поклонников примерно 70-75% недовольных. Меньше всего недовольных нынешним курсом Украины у партии Слуга народа - только 35%.



Опрашивали население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего опросили 2000 респондентов. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

