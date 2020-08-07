Горбачев призвал граждан всего мира требовать сокращения ядерного оружия

Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал граждан всех стран требовать от руководителей своих стран совершения реальных шагов по сокращению ядерного оружия. Об этом говорится в его обращении к представителям религиозных межконфессиональных организаций в связи с 75-й годовщиной атомной бомбардировки Хиросимы, распространенном в четверг Горбачев-фондом.



"Я обращаюсь к гражданам всех стран: не давайте покоя вашим лидерам, политикам, парламентариям, напоминайте им вновь и вновь, что само существование ядерного оружия представляет смертельную угрозу человечеству. Требуйте от них конкретных действий, чтобы с каждым годом количество ядерных вооружений уменьшалось", - приводятся в сообщении слова Горбачева.



Он добавил, что "путь к миру без ядерного оружия" начался в Рейкьявике (в 1986 году тогдашние лидеры СССР и США, Горбачев и Рейган, провели в столице Исландии многочасовые переговоры и договорились о разоружении - прим. ТАСС). "Этот путь оказался непростым, тернистым. Но другой цели быть не может. Только полная ликвидация ядерного оружия. Желаю вам силы духа, упорства и настойчивости в отстаивании этой цели", - добавил Горбачев.



Он также сообщил о том, что религиозные межконфессиональные организации готовят заявление в связи с годовщиной ядерной бомбардировки.



"Проект этого заявления, с которым я ознакомился, - страстный призыв к борьбе за безъядерное будущее человечества. Вы обращаетесь к политикам, дипломатам, религиозным лидерам, к молодежи, ученым, экологам. И это правильно. Но прежде всего вы обращаетесь к гражданам. А это значит - к каждому человеку. Потому что сегодня борьба за ликвидацию ядерного оружия - это гражданский долг каждого", - добавил Горбачев.

