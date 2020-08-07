Facebook разрешил работникам еще год работать дистанционно

Facebook разрешила своим сотрудникам работать дистанционно до июля 2021 из-за пандемии. Об этом сообщает CNN в пятницу, 7 августа.



"Опираясь на инструкции от государственных экспертов в сфере здравоохранения и после консультаций внутри компании, мы приняли решение разрешить нашим сотрудникам работать дистанционно до июля 2021", - заявила представительница Facebook Нека Норвиль.



Норвиль добавила, что компания выделит сотрудникам по тысяче долларов на нужды необходимой техники для работы дома.



Такие же решения ранее приняли Google и Twitter.

